電子股抗跌 台股力守月線

（中央社記者韓婷婷台北14日電）美股再創高無助台股向上挺進，在逢高獲利了結賣壓不斷下，指數開高後隨即翻落平盤之下，所幸電子股相對抗跌，指數力守在月線11409點之上。

加權股價指數終場下跌17.41點、跌幅0.15%、收在11450.42點、成交值新台幣1311.08億元。

被動元件龍頭國巨繼昨天跳空漲停後，今天再漲逾5%，盤中一度攻抵334元，創4月23日以來新高，表現一枝獨秀。台積電、鴻海雖在平盤之下遊走，但跌幅未擴大，撐住指數穩在11400點之上。

分析師指出，台股漲多後進入回檔，指數位置仍處11月4日多方缺口之上，多頭架構仍在，隨著月線上揚至11400點，技術面修正趨於滿足，後市多空即將面臨表態。

分析師表示，外資終結連22個交易日買超，昨天轉買為賣，台指期未平倉多單也降至5萬口以下，外資是否開始出脫台股值得觀察，不過由於美股頻創新高，仍對台股有激勵作用，在美股未有明顯回檔之前，後市仍持審慎樂觀態度。

法人認為，上市櫃公司第3季財報公布進入尾聲，短線個股股價表現易受財報數字影響而波動，加上美中貿易協議也進入最後談判階段，美國總統川普揚言，若未能達成貿易協議，不排除耶誕節前調高關稅，基本面及消息面都將牽動台股後市表現。（編輯：趙蔚蘭）1081114