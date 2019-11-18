立院初審 中國製品來台洗產地可重罰300萬

美中貿易戰開打後，有不肖業者將中國大陸產品運至台灣，並以「台灣製造」之名再輸往美國，規避美對中課徵的額外關稅，影響貿易秩序及台灣產品在國外的商譽。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北18日電）因應美中貿易戰下，中國產品藉由轉運來台灣「洗產地」，立法院經濟委員會今天初審通過貿易法部分條文修正草案，若不肖廠商標示不實產地，罰鍰上限由新台幣30萬元大幅提高到300萬元。

立法院經濟委員會今天審查貿易法部分條文修正草案，邀請經濟部長沈榮津列席。沈榮津在口頭報告時表示，近來查獲廠商違規使用不實原產地證明書供中國大陸產品使用，規避外國對中國大陸產品課徵反傾銷稅等行為，導致歐盟對台灣廠商的太陽能產品、螺絲、鋁製輪胎圈、自行車等展開調查。

沈榮津說，美國也依其301條款對中國大陸產品課徵額外關稅，不肖業者將中國大陸產品運至台灣，並以「台灣製造」之名再輸往美國，規避美對中課徵的額外關稅，影響貿易秩序及台灣產品在國外的商譽，因此提出貿易法修正草案。

現行條文中，原規範文字只提到進出口人不得「使用」不實的貿易許可及證明文件，導致有不肖業者提出若只「申請」而「未使用」應不罰；初審通過條文明確修正，將以虛偽不實方式「申請」貿易許可、貿易文件也納入處罰。

為有效遏止「洗產地」行為，初審通過條文中，大幅調高罰鍰，若廠商對產地標示不實（洗產地）、使用不實貿易證明文件、違法輸出戰略性高科技貨品至非管制地區，或簽發單位未依規定程序簽發產證等違法行為，罰鍰由原本的3萬元以上30萬元以下，大幅調高為6萬元以上300萬元以下。

另外，為鼓勵人民協助政府檢舉違法，初審通過條文也增訂「吹哨條款」，增列民眾檢舉產地不實的獎勵規定，盼藉由重罰嚇阻及民眾參與，加強遏止廠商不法行為。

經濟部次長王美花會後受訪時表示，法案三讀通過會立即生效，假設明年有處分的案子應能適用新法；現在規定罰鍰最高僅30萬元，修法將罰鍰提高到300萬元後，經濟部會看案情，「不一定是要抓他，是要告訴他違反這規定，是非常重的處罰」；且修法涉及台灣重要對外貿易，也沒有爭議，很容易可以得到共識。（編輯：林興盟）1081118