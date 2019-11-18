嘉基12月12日上市 明年成長優於今年

嘉澤轉投資嘉基科技為全球少數獲得Thunderbolt技術認證廠商之一，隨著高速傳輸應用及需求與日俱增，總經理羅偉仁看好明年在新客戶及新產品加入推動下，營運將優於今年。中央社記者韓婷婷攝 108年11月18日

（中央社記者韓婷婷台北18日電）嘉澤旗下嘉基科技預計12月12日掛牌上市，總經理羅偉仁表示，受惠客戶拉貨回溫，第4季會比第3季好，明年在新客戶及新產品加入推動下，營運將優於今年。

嘉澤今天舉行上市前記者會，羅偉仁表示，隨著高速傳輸應用及需求與日俱增，嘉基除了高速電的傳輸線產品外，也積極布局光通訊產品，目前積極開發應用於Data Center的光通訊產品傳輸線及Thunderbolt光纖傳輸線ODM業務，明年可望開花結果，另外，第3家筆電新客戶加入下，也將推動明年營運優於今年。

嘉基主要從事高速連接器、高速電/光傳輸及Micro Lens（微鏡片）等相關高頻光電傳輸產品，為Intel認證全球傳輸協定Thunderbolt（雷電板，簡稱TBT）合作設計夥伴。為全球唯3家獲得Intel Thunderbolt Technology授權認證廠商。

主要產品為搭載於筆電擴充基座（Docking Station）的Thunderbolt主、被動高速電傳輸線，以及應用於伺服器及資料中心等領域的高速光纖通訊傳輸線。

嘉基財務長暨發言人朱祖琪表示，前3季受到筆電客戶拉貨遞延影響，營運表現不如預期；10月客戶拉貨已見到回升，預計明年可以回到正常出貨，目前看來整體營運第4季會比第3季好。

展望明年第1季，朱祖琪表示，儘管有農曆年工作天數影響，由於進入傳統旺季，加上第3家筆電客戶加入放量出貨，預期第1季營收可望優於今年第4季，但幅度還不確定。

朱祖琪表示，與美系知名大廠開發應用於Data Center光通訊產品，可望於明年第1季獲得認證，規劃在季底或第2季開始貢獻營收，主要供應美國市場，從客戶全年需求量看來，明年光通訊可以見到較大幅度成長，推升光通訊產品比重拉升至10%，成為明年重要成長動能，預計明年營收成長的幅度將優於今年。

羅偉仁表示，隨著8K電視推出，公司也著手開發下一代Thunderbolt 80G產品以支援其頻寬需求。（編輯：鄭雪文）1081118