台積電鴻海撐盤 台股盤中重登11600點

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海和台積電撐盤，台股盤中走堅，重返11600點整數關卡之上。法人表示，市場觀望氣氛仍濃，短期台股量縮盤整，美中簽署貿易協商可能性高，盤整後台股可續上攻。

美股道瓊再創新高，台股早盤翻紅走堅，鴻海和台積電撐盤，台積電盤中再創歷史新高價313元，帶動大盤重返11600點整數關卡之上。

到10點21分，台股加權指數來到11625.74點，上揚25.96點，漲幅0.22%，成交值來到新台幣515.87億元。電子股盤中漲0.47%，金融股跌0.19%。

主要蘋概股漲跌互見，其中台積電盤中創新高價313元，小漲0.64%，市值攻上新台幣8.11兆元。鴻海盤中來到92.2元，漲1.88%，股王大立光來到4510元，小漲0.11%。

日月光投控來到79元，跌0.88%。可成來到281.5元，漲1.44%。

被動元件族群國巨來到322.5元，漲1.57%，華新科來到168元，漲1.2%。

兆豐國際投顧指出，鴻海和台積電成為撐盤要角，台股盤中仍是量縮盤整格局，預估今天量能約1000億元。

展望台股後市，兆豐國際投顧表示，市場觀望氣氛仍濃，靜待美中貿易談判結果，短期攻克前波高點約11668點的機會不大，預期在11668點和月線約11464點區間整理，美中簽署貿易協商可能性高，預估盤整後台股仍有機會續上攻。（編輯：趙蔚蘭）1081119