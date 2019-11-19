北市信義區行政中心地上權案 20日開標

（中央社記者劉建邦台北19日電）位於台北市精華地段的信義區行政中心設定地上權案20日將開標。北市財政局今天表示，此案權利金底價為新台幣近一百億元，地上權50年，初估每年可收回土地租金約1.18億元。

位於信義路5段的信義區行政中心，周邊鄰近台北101等百貨，行政中心大樓目前是區公所、台北市選舉委員會等公家單位使用，此地原是機關用地，因被鑑定為海砂屋，北市府為活化土地，經都委會審議後，包含行政大樓及旁邊西側廣場變更成商業區用地，原地採公開標售空地產權，而信義區公所等單位將搬遷至廣慈園區公宅。

北市財政局金融管理科長吳雅鳳今天說，此案採二階段開標辦理，截止投標收件為20日上午11時，下午先開資格審查標會議，若投標廠商不需補齊相關文件，會再公布價格標；若需補文件，價格標會擇期公告。

她表示，經委託3家不動產估價師事務所比價，並由市有財產審議委員會審議後，此案權利金底價為99億8800萬元，地上權存續期50年。

此基地總面積7099平方公尺，約2147坪，建蔽率不予規定、法定容積率560%，土地使用分區為一般商業區，範圍包含2筆市有土地，分別是信義區行政中心大樓及西側廣場。

她指出，市府除收權利金外，還有土地租金收入，依「台北市市有非公用土地設定地上權實施要點」，初估換算每年租金收入約1.18億元。

財政局表示，此基地鄰近101大樓及南山廣場等百貨，周邊商業發展繁榮，10月初辦招商說明會時，包含壽險公司、建設公司等多家廠商出席。（編輯：李亨山）1081119