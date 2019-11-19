外資連27日買超 鴻海創近20個月收盤新高

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海股價走堅，今天收在最高點92.8元，漲2.54%，創去年3月下旬以來收盤新高，成交量放大到10.77萬張，市值站上新台幣1.28兆元。外資法人已連續27個交易日買超鴻海。

外資法人今天買超鴻海4萬7187張，推動鴻海股價揚升，累計從10月14日迄今，外資法人已連續27個交易日買超鴻海達68萬4747張。

展望第4季，鴻海預期消費暨智能產品可望較第3季上揚，較去年同期微幅下降，企業產品較第3季小幅上揚，較去年同期持平，運算產品、元件和其他類別較第3季和去年同期持平。

法人預估，鴻海今年全年業績可能較去年小幅下滑，獲利可能較去年小幅減少，今年第4季業績可能較去年同期小幅下滑，主要是去年第4季基期較高。

展望明年營運表現，鴻海預估，消費暨智能產品可望微幅上升，企業產品可望大幅上升，主要是5G應用帶動，運算產品微幅上升，國際經濟情況穩定，元件和其他類別可望小幅上升。

展望轉型升級，鴻海指出，集團透過數位轉型提升獲利，目標提升1%的營業利益率，未來3到5年，毛利率提升到10%，看好電動車、數位醫療和機器人等3大產業發展，年複合成長率可到2成到3成以上，未來增加人工智慧、半導體、5G/6G等3大核心技術。

展望半導體布局，鴻海鎖定電動車、數位醫療和機器人等3大產業，未來3到5年以技術密集為主，鴻海集團強調不會切入手機處理器晶片領域，未來3到5年不會進入半導體製造。（編輯：楊玫寧）1081119