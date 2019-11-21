台股盤中跌逾152點 失守11500點大關

（中央社記者吳家豪台北21日電）美中貿易談判生波，導致美股收黑，今天台股早盤重挫逾152點，失守11500點關卡，電子股跌勢較深，蘋概股三王全面走低；分析師認為，大盤若沒跌破短線支撐11400點，仍可視為多方控盤。

美國國會參議院通過法案支持香港人權，引發北京不滿，市場再度對美中兩國能否達成貿易協議感到憂慮。台股加權指數今天盤中一度大跌逾152點，最低來到11478.43點，跌破月線約11486點。

隨著權值股跌勢加深，台股加權指數至9時58分左右來到11480.04點，下跌151.16點，跌幅1.3%，成交值新台幣502.2億元，預估量能約1300億元。電子股跌1.61%，金融股跌0.87%。

蘋概股指標的台積電大跌1.91%，來到307.5元；鴻海跌1.09%，力守90元關卡；股王大立光重挫3.16%，來到4295元。

預估2020年資本支出將翻倍的LED磊晶廠龍頭晶電今天由黑翻紅，上漲1.75%，來到32.05元，成交量超過1.6萬張。印刷電路板（PCB）廠定穎也獲資金青睞，盤中上漲2.75%，來到18.7元。

亞洲投顧分析師蘇建豐表示，大盤急漲後會有震盪整理，原則上只要沒有跌破短線支撐11400點，仍可視為多方控盤。但櫃買指數月線昨天開始下彎，引發較大的空方壓力，今天跌破季線，代表中小型股相對偏弱，需觀察季線附近是否有支撐。（編輯：趙蔚蘭）1081121