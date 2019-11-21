鴻海翻紅 台股11500點失而復得

（中央社記者吳家豪台北21日電）台股今天盤中大跌逾152點，失守11500點，隨著權值股鴻海尾盤翻紅，台積電、大立光跌幅收斂，指數站回11500點；投顧指出，台股在消化套牢賣壓後，將伺機挑戰高檔區。

美國國會參議院通過法案支持香港人權，市場擔心恐影響美中貿易談判，今天台股加權指數盤中低點下探11478.43點，跌破月線，尾盤鴻海翻紅，股王大立光及台積電跌勢收斂，終場指數下跌72.93點，收在11558.27點，跌幅0.63%，成交值新台幣1198.69億元。

觀察類股表現，百貨、食品、光電跌幅都超過1%；電子股跌0.66%，金融股跌0.74%。

鴻海今天下跌0.7元開出，盤中最低來到90.7元，午盤後獲買單挹注翻紅，終場收在最高92.5元，上漲0.65%，成交量放大到5.19萬張。台積電在盤下整理，收311元，下跌0.8%。大立光表現低迷，盤中低點來到4280元，終場收在4305元，跌2.93%。

金融股普遍收黑，兆豐金跌0.98%，收30.35元；富邦金跌0.88%，收45.05元；國泰金跌0.59%，收42.05元。

富邦投顧表示，台股近日反彈後兵臨高檔反壓區，但在價量背離下走勢震盪，隨著OTC指數回測季線，中小型股波動加大；觀察大盤外資維持買超、日技術指標及均線偏多格局未破壞，在消化套牢賣壓後，仍可望伺機挑戰高檔區。（編輯：張均懋）1081121