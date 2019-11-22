美股連3黑 台股能否收復5日線為觀察重點

美股道瓊和標普指數連續第3天收黑，法人認為，台股位處高檔已久，獲利了結賣壓伺機而動。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘羿菁台北22日電）美股尾隨歐股與亞股走跌，道瓊和標普指數連續第3天收黑，法人認為，台股位處高檔已久，獲利了結賣壓伺機而動，短期內是否能收復5日線為觀察重點。

21日台股開低走低，盤中一度重挫逾百點，終場跌72.93點，收在11558.27點，跌幅0.63%，成交值新台幣1198.69億元。電子族群成為領跌弱勢股，拖累大盤指數盤中重挫逾百點，包括台積電、南亞科、聯發科等指標股均下跌，唯獨生技股相對亮眼，奈米醫材受惠於業績拓展順暢，股價漲停鎖死在80.9元，挑戰2018年剛掛牌股價一度站上90.5元。

儘管據傳北京提議與美國貿易談判人員進行另一次面對面會談，華爾街股市仍追隨歐股與亞股走跌，道瓊和標普指數都是連續第3天收黑。道瓊工業指數終場下跌54.80點或0.20%，收在27766.29點；標準普爾500指數下跌4.92點或0.16%，收在3103.54點；以科技股為主的那斯達克綜合指數終場下跌20.52點或0.24%，收在8506.21點。

歐洲股市也收黑，理由是美國聯邦參眾兩院均壓倒性通過「香港人權與民主法案」，並送出國會遞交川普總統簽署，恐將危及棘手的美中貿易談判。英國倫敦FTSE 100指數下跌23.94點或0.33%，收在7238.55點；德國法蘭克福DAX 30指數下跌20.44點或0.16%，收在13137.70點；巴黎CAC 40指數下跌12.82點或0.22%，收在5881.21點。

法人認為，台股受到美股連動性強，加上又無正面消息激勵，預料今天台股仍是面臨賣壓出籠挑戰，權值股包括台積電、南亞科與鴻海等股價表現牽動大盤走勢，能否收復5日線為短期觀察指標。（編輯：趙蔚蘭）1081122