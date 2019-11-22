特派專欄 企業申請5G專網 德國無畏反對聲浪成全球首例

美國晶片大廠高通（Qualcomm）主管尼凡林納（Jussi Nevanlinna），上月在漢諾威舉行的5G CMM Expo展覽說明5G通信技術的應用可能。（漢諾威展覽集團提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年11月22日

中央社駐柏林特派員林育立/11月22日

為確保製造業競爭力，德國政府不顧電信業者反對，保留5G頻譜讓企業建設專用網路，使德國成為第一個開放企業自建5G專網的工業大國。

負責5G頻譜分配的德國聯邦網路局（Bundesnetzagentur）21日宣布，為鼓勵製造業和經濟的創新，確保德國在工業4.0的領先地位，即日起開放3700至3800MHz的頻段供企業申請專網。

在德國業界人士眼中，下一代無線通信技術5G是智慧工廠的中樞神經，可大幅提高生產效率，擺脫對電信業者的依賴，因此長久以來極力呼籲政府開放5G頻譜。

不僅汽車零件大廠博世（Bosch）、化工業巨擘巴斯夫（BASF）、福斯汽車（Volkswagen）、BMW等製造業全都躍躍欲試，未來醫院、機場、展覽館、足球場也可能自行興建5G專網。

事實上，德國業界全力投入智慧工廠的應用，工業4.0在德國早已是現在式。目前巴斯夫的廠區可看到裝上攝影機和感測器的貨車，沒人駕駛一樣能運送笨重的原物料。

運送原物料的無人貨車穿梭在德國巴斯夫的廠區，未來這些自動駕駛的車輛將利用5G網路傳輸數據。（巴斯夫提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年11月22日

BMW動作更快，測試3個月後，在中國的瀋陽廠建立的5G網路今年7月啟用，號稱是全球第一座利用5G生產的車廠。

主辦商展的漢諾威展覽集團（Deutsche Messe）也全力投入5G，上個月才首次舉辦5G CMM Expo專業展，吸引100家企業和研究單位展示5G的應用。漢諾威展覽集團的目標是成為全球第一個全面使用5G專網的商展場地。

德國政府因此預期，接下來幾個月將有許多企業申請建立5G專網。

經濟部主導數位經濟的官員雅佐貝克（Thomas Jarzombek）表示，企業掌握5G設備將可降低安全風險，並從現有的網路完全獨立出來，「專網是破壞性創新的基礎」。

德國人工智慧研究所（DFKI）教授蕭德（Hans Schotten）也強調專網對企業競爭力的重要性，「政府釋出頻譜讓企業使用，德國在這個領域可說是先驅，將對世界各國有所啟發」。

在德國，企業向政府申請頻譜建立5G專網，費用高低取決於頻寬、網路覆蓋的面積和使用年限，與頻譜競標後4家電信業者一共得支付的65億歐元（約合新台幣2200億元）比起來並不算貴。

據「商報」（Handelsblatt）估算，以擁有兩座廠房的中小企業為例，從申請頻譜、規劃到購入設備一共得支出35萬歐元（約新台幣1200萬元）。

至於一座面積15平方公里的機場，花330萬歐元（約新台幣1億1000萬元）即可擁有專屬的5G網路，用來遠端遙控貨機和分析感測器的數據。

德國保留頻譜讓企業建設專網，由於商機被瓜分，今年3月頻譜競標前，各大電信業者曾表達不滿。

不過，最近電信業者的立場開始鬆動。德國電信（Deutsche Telekom）董事沃斯勒（Dirk Wössner）就說，我們擁有技術，能與企業一起找出解決方案，主動表達為企業興建和營運5G的意願。

西班牙電信集團（Telefonica）已宣布將與賓士汽車（Mercedes-Benz）合作，為後者在辛德芬根（Sindelfingen）的總部打造建構在5G專網的新廠。（編輯：高照芬）1081122