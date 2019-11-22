韓國瑜稱成立同鄉會遭查帳 國稅局：絕非事實

（中央社記者劉姵呈台北22日電）國民黨總統參選人韓國瑜近期接受電視節目專訪時，指出30年前成立的同鄉會被查帳一事，財政部北區國稅局今天澄清「絕非事實」，近期未有對同鄉會查帳、同鄉會幹部帶帳冊到國稅局等狀況。

國民黨總統參選人韓國瑜近期接受電視節目專訪時指出，不僅房地產、有價證券等所有金流來往都被「地毯式檢查」，連他在30年前成立的台北縣客家同鄉會，因為曾擔任3年的理事長，最近也遭查帳。

財政部北區國稅局今天上午發布新聞稿表示，經查明，近期未有對韓國瑜成立的同鄉會查帳的情事，也絕對沒有長官交辦對此同鄉會查帳，以及有同鄉會幹部帶帳冊到國稅局等情事。因此，韓國瑜所講的內容「絕非事實」，特別發文澄清。

根據財政部所得稅法第841644931號函的規定，同鄉會、同學會、宗親會及營利事業產業工會，無任何營業或作業組織收入，僅有會費、捐贈或基金存款利息者，不需依所得稅法規定辦理營利事業所得稅結算申報。

官員向中央社記者表示，經查明，此同鄉會過去一直以來都有依照規定，不需要繳任何稅負；直到2017年時，國稅局發現，此同鄉會在2016年有「補助款收入」，且金額已經超過營利事業所得稅起徵額新台幣12萬元，因此才會輔導此同鄉會繳納所得稅。

官員強調，要求繳納所得稅都屬於正常程序，絕對沒有「帶帳冊到國稅局」或「長官交辦去查帳」的狀況，只要發現有「應申報但未申報」的狀況，國稅局都會進行輔導，並不會去針對任何人或公會組織查帳。（編輯：趙蔚蘭）1081122