中鋼明年首季內銷降價 平均降幅3.03%

（中央社記者潘羿菁台北22日電）中鋼今天公布明年首季內銷盤價，針對各項鋼品全數下調，中鋼表示，第1季為傳統淡季，為協助下游客戶去化庫存與提升出口競爭力，明年首季盤價平均降幅3.03%。

明年第1季各項鋼品內銷價，熱軋鋼品下調最多，平均調降金額每噸新台幣1187元，其次為鋼板下調1174元，居三為熱浸鍍鋅鋼捲的1078元，其餘包括棒線、冷軋鋼品調降金額各為1000元，電鍍鋅鋼捲與電磁鋼捲調降900元。

中鋼表示，去年底以來，國際各大鋼廠受制於煤鐵原料成本高漲及鋼品售價劇降獲利嚴重衰退，面臨經營困境甚而虧損，不過最近10月美國鋼廠宣布二波提價，合計每噸88美元且成功調漲；印度、巴西、俄羅斯等熱軋低價料源銷越南價格已提價每噸20美元以上，且無議價空間；加上越南河靜鋼廠明年1月熱軋也同幅上漲；大陸主力鋼廠12月最新盤價皆以平穩為基調，顯示整體大環境已由觀望轉為正向發展之氛圍，鋼鐵走勢已明顯轉強。

至於在國內部分，中鋼認為，政府積極推動內需公共工程建設、綠能風電政策，搭配台商回流熱潮與掌握轉單效應等多項措施下，有助用鋼產業需求，明年內需市場審慎樂觀。

不過中鋼考量到往年第1季為傳統淡季，工作天數較少，雖近期全球鋼市朝正向發展氛圍轉佳，鋼鐵不景氣循環歷經一年半已近尾聲，但是為了協助下游客戶去化庫存及提升出口競爭力並強化接單動能，公司透過多場客戶產銷聯誼會傾聽各業界建言後，針對明年第1季盤價予以適度調降。

另外，後續因應未來規劃新盤價制度調整，預計明年2月下旬第2季開盤前，中鋼將向下游客戶說明新盤價制度及相關配套方案，融合客戶對月盤或季盤不同的需求，確保客戶與中鋼在新盤價制度下皆有公平公正合理的風險分擔與利益共享。（編輯：鄭雪文）1081122