上市櫃前3季獲利減 顧立雄：應該注意比較基期

金管會主委顧立雄22日接受媒體採訪時表示，近3年上市櫃公司前3季獲利位居10年內的前3高，「應該注意比較基期為何」，因為比較基期高，今年同期年增率當然就會較去年衰退。中央社記者蔡芃敏攝 108年11月22日

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）上市公司今年前3季稅前淨利大減，引發轉單效應尚未發酵的聯想。金管會主委顧立雄今天表示，近3年上市櫃公司前3季獲利位居10年內的前3高，「應該注意比較基期為何」，基期高，今年當然較去年衰退。

台商回流投資議題受到外界關注，金融監督管理委員會主委顧立雄今天出席「行動支付聯合成果展」，會後受訪時表示，台商回台投資方案與海外匯回資金是兩回事。台商要融資也需備至少3成自有資金，不可能兩手空空就跟銀行借。自有資金來源包含國內資金以及國外匯回資金。

根據金管會統計，今年前2季上市櫃自中國、海外匯回純收益金額約新台幣344億元。他說，近期累計收益匯回占原始投資金額比例確實有提升。顧立雄也強調，海外資金匯回是由財政部主管，上述金額僅是金管會統計的純收益匯回數據。此外，上市櫃公司匯回獲利是否用於投資，又是另一件事。

由於金管會日前公布，上市公司第3季累計稅前淨利為1兆4391億元，年減19%，創下自民國101年來最大衰退幅度。媒體也追問，稅前淨利年減達7年來最大衰退幅度，是否因轉單效應尚未發酵。

顧立雄說，觀察上市櫃公司前3季獲利，107年、106年及今年獲利均是10年內同期前3高。「應該注意比較基期為何」，上市櫃去年獲利為10年最高、整年為歷史次高，因比較基期高，今年當然較去年衰退。

他指出，由於爆發中美貿易戰，各界不看好經濟前景。儘管台灣上市櫃前3季獲利確有衰退，但絕對值還是排名前3名。

顧立雄說，台灣還是亞洲四小龍之中經濟表現最亮眼，有數字可以佐證，「這也是我們看淡不淡的原因」。（編輯：楊凱翔/林孟汝）1081122