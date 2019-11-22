宏碁電競社群平台 再開放新一波封測

（中央記者江明晏台北22日電）宏碁今年9月在德國柏林消費電子展（IFA）推出Planet9電競社群平台，經過3個月玩家回饋再進化後，Planet9將於台北時間12月1日上午9時9分開放新一波的封測名額，並於2020年1月30日正式開放公測。

Planet9電競平台提供全球獨家的平台「戰隊」及「團隊練習賽」功能，宏碁電子競技服務總處長莊子龍表示，Planet9電競社群平台提供玩家一個切磋交流的機會，玩家可透過平台中數據資料找到歸屬隊伍，挑戰競技賽事；Planet9也是全球唯一整合多項電競社群功能的平台。

宏碁說明，Planet9自12月1日起邀請遊戲玩家加入平台組隊，Planet9可依據遊戲種類、玩家等級及所屬時區提供推薦戰隊或隊員，組隊完成後即可進行練習賽，平台也將完整記錄戰隊成員的比賽成績、路徑、擊殺數及死亡位置，讓隊長可依據隊員的實力進行下一次競賽的攻略分析。

宏碁指出，有別於專業玩家團隊才能享有的數據彙整資訊，Planet9是全球唯一不分玩家等級也能以戰隊為單位的數據彙整平台，提供戰隊進行全方位的遊戲戰略謀劃。每一組戰隊以一個遊戲為基準，提供封閉式的戰略討論平台、賽事行事曆、遊戲數據彙整等，提供戰隊隊長更便利且策略性的管理，使遊戲戰略再升級。（編輯：鄭雪文）1081122