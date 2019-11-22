推高階製造研發中心 政院：將釋出600公頃土地

政務委員龔明鑫（右）與行政院發言人Kolas 於22日舉行記者會時表示，為打造台灣成為亞洲高階製造與研發中心，預計2021年可釋出逾600公頃的土地。中央社記者侯姿瑩攝 108年11月22日

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）行政院政務委員龔明鑫今天表示，政府推動投資台灣方案，擬增加對中小企業的補助；另外，為打造台灣成為亞洲高階製造與研發中心，未來2年內可釋出逾600公頃的土地，並研擬擴大研發補助。

政府力推的歡迎台商回台投資方案，遭國民黨指控成效不佳。龔明鑫與行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）下午舉行記者會，說明台商回台投資事宜。

為挺企業投資台灣，政府推出投資台灣三大方案，包括歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案、中小企業加速投資行動方案。龔明鑫指出，目前估算台商回台方案，已審查通過約新台幣7000億元的投資案，今年會落實約2000多億。

有關高雄的部分，他說，台商回台方案也有1400多億，顯然高雄市長韓國瑜不是非常清楚，「也許他現在在請假」。

另外，有關根留台灣的部分，龔明鑫表示，最新資料顯示已有24家、500多億的投資，可創造3000多個工作機會。中小企業的部分，則有68家、329億的投資，可創造2700多人的就業。

他指出，有鑒於中小企業投資的增加，行政院規劃擴增「中小企業發展基金」匡列的額度，原本匡列200億元可望加倍，目前尚待行政院長蘇貞昌核定，很快就會有結果。

此外，龔明鑫也提出相關數據表示，前總統馬英九時期的華僑跟外來投資金額平均每年約53億美元，但從2016年，蔡政府上台後，每年都超過100億美元，今年預計也會超過100億美元。另一方面，馬政府時期，台商赴中國投資的金額大多是100億美元以上，但這幾年明顯下降，今年1到10月僅剩下30多億美元。

在台商回台投資、外商來台投資增加之際，龔明鑫表示，目前已有新的投資動能要發展起來，政府希望在未來4年內，把台灣塑造成亞洲最重要的高階製造跟研發中心。

為達到這項目標，他說，第一，要將產業聚落、供應鏈完整化，利用這波台商、外資大幅來台投資的機會完成。為解決土地的需求，相關單位經過盤點後，2021年將可釋出超過600公頃的產業用地，包括橋頭科學園區等。

第二，廠商要智慧化、AI化，讓台灣的生產製造不只做代工或零組件，也可做研發。第三，政府正研擬擴大「A+企業創新研發淬鍊計畫」，針對來台進行大規模採購、提供就業、前瞻技術布局的廠商，政府給予研發補助。第四，打造綠色供應鏈，強化台灣的國際競爭力。（編輯：謝佳珍）1081122