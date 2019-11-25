美股止跌 台股再攻11600點

（中央社記者韓婷婷台北25日電）美中貿易戰消息再度成為上週左右盤勢主要因素，在美國總統川普表示，和中國大陸達成貿易協議「可能已近在眼前」下，分析師表示，美股止跌，台股有望再度叩關11600點。

川普表示，和中國大陸達成貿易協議「可能已近在眼前」，雖然美國聯邦傳播委員會（FCC）對中興通訊及華為提高壓力，不准參與美國政府針對無線設備及服務的數十億美元補助計畫，但美股4大指數多數收紅，道瓊工業指數上漲109.33點、漲幅0.39%、收在27875.62點，NASDAQ指數上漲13.67點、漲幅0.16%、收在8519.88點，S&P 500指數上漲6.75點、漲幅0.22%、收在3110.29點，費城半導體指數下跌0.04點、跌幅0.002%、收在1690.79點。

台股上週則是受到美中貿易戰消息面影響，表現先盛後衰，挑戰前波高點11668點失利，不過權值股屢屢在尾盤拉抬扮演救兵，週線仍以小紅作收，反觀櫃買指數震盪較為劇烈，一度跌破季線142.08點，所幸多頭出現防守力道，週線拉出帶有長下影線的紅十字線。

分析師指出，美中近期能否簽署貿易協議使得盤面波動加劇，外資單日買賣超金額上週兩度在百億元水準，顯示外資對台股已非一昧看多，而是在指數逼近高點之際交易趨於頻繁，尤其是台指期淨多單部位降至4.1萬口的近期低檔水準，外資對於後市的操作將影響台股能否再度衝高。

歐股則在投資人對美中可能即將簽署初步貿易協議重燃希望下，指數走揚，倫敦FTSE 100指數上漲1.22%、收在7326.81點，法蘭克福DAX 30指數上漲0.20%、收在13163.88點，巴黎CAC 40指數上漲0.20%、收在5893.13點。（編輯：趙蔚蘭）1081125