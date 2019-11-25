電子股重新振作 台股一度重回11600點

（中央社記者韓婷婷台北25日電）美中貿易協議似有重露曙光的跡象，帶動日韓股市早盤全面強漲，台股也在電子股率先發動下，盤中指數一度重回11600點之上，意欲回補21日空方缺口。

截至10時30分，加權股價指數上漲30.58點、為11597.38點、成交值新台幣537.38億元，美國總統川普表示，和中國大陸達成貿易協議「可能已近在眼前」，消弭市場對美中貿易戰持續延燒的疑慮，台股早盤也溫和走揚，僅鴻海出現較明顯回檔，台積電、大立光都穩在平盤之上。

分析師表示，上市指數在11600點前躊躇不前，但櫃買指數卻有較明顯的彈勢，在權值股拉高本益比及指數空間下，短線中小型股可望較有表現空間。

分析師指出，近期外資擔憂美中貿易戰後續發展，操作上已改變持續買進的態勢，上週單日買賣超金額都曾出現百億元左右水準，顯示隨著指數創11668點新高後，外資對於短線後市表現出現分歧，在外資買超動作趨緩後，權值股動能略失，內資主導的中小型股可望接棒而上。

法人則指出，第4季普遍是電子股旺季，在櫃買指數率先回測季線確認支撐後，只要內資有明顯進駐，表現空間較權值股來得大，資金焦點可望聚集在第4季至明年上半年景氣較為明確的族群，此外，年底前的集團作帳行情也可留意。（編輯：黃國倫）1081125