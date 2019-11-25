港區選泛民大勝 顧立雄：觀察選後抗爭是否平息

（中央社記者劉姵呈台北25日電）香港泛民主派在區議會選舉中大獲全勝，外界關注是否影響資本市場。金管會主委顧立雄今天表示，金管會要觀察的是香港動亂影響亞洲金融中心地位，選後是否會讓動亂較平息或者是持續。

香港泛民主派在區議會選舉中大獲全勝。此次選舉雖為地方選舉，但也將影響2022年特首選舉。泛民主派篤定將可以取得特首選舉委員會1200席中的117席。

針對媒體今天上午詢問香港泛民主派在區議會選舉中大獲全勝，是否將影響資本市場。金融監督管理委員會主委顧立雄表示，香港選舉會進一步影響下一屆特首，但金管會要觀察的是香港動亂是否會影響香港的亞洲金融中心地位，以及選後香港抗爭是否會有破口或較平息。

顧立雄強調，選舉可以表達民主的意志，但動亂會不會持續，金管會還是要持續關注。

至於台灣是否可能取代香港作為亞洲金融中心，顧立雄說，目前能做的是「媲美星港新財管方案」，開放金融商品，首先，台商過去以香港作為資金調度中心，未來如何加強台灣OBU（國際金融業務分行），取代香港作資金調度的功能是重點。

再者，因應台商資金回台，有資金投資的需求，若未來將OBU與DBU（國內外匯指定銀行）貫通，把台幣產品放在DBU、外幣產品放在OBU，並設法開放更多金融商品，相關具體的方案，年底前再跟外界報告。（編輯：趙蔚蘭）1081125