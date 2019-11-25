醫材股台微醫 送件申請登錄興櫃

（中央社記者韓婷婷台北25日電）鐿鈦轉投資公司台灣微創醫療今天送件申請登錄興櫃，送件實收資本額為新台幣2.63億元，董事長兼總經理為梁晃千，民國107年EPS每股虧1.18元。

醫材股台微醫成立於民國98年，主要產品為植入式醫療器材產品，工廠位於新竹縣竹北，主要經營脊椎融合手術產品研發、製造及銷售業務，目前主要銷售商品為脊椎固定器、人工骨材及椎間融合器。

鐿鈦持有台微醫34.11%股權，能率亞洲資本持有7.28%，全體董事持股為52.33%。

台微醫107年營收新5983萬元，稅前虧損2525萬元，每股虧損1.18元。108年上半年營收2688萬元，稅後盈餘1832萬元，EPS為0.82元。

台微醫表示，目前計畫開發的新產品中，椎體可擴張強化固定系統已於台灣取得產品查驗登記，惟歐美以及中國大陸等地區未取得證照，仍需針對相關國家法規規範要求進行產品相關技術評估，中美取證均需進行人體臨床試驗。

台微醫另一開發新產品低溫骨水泥，主要適用於脊椎的椎體塌陷手術，藉由產品的強度穩定椎體，目前已完成配方的建立，同時在生物力學與生物相容性取得正向成果，預計在2019年可望送件申請TFDA產品販售許可。（編輯：黃國倫）1081125