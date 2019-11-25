潭子聚興產業園區動土 供未登記工廠進駐

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市政府打造的「潭子聚興產業園區」今天舉行動土典禮，市長盧秀燕表示，預計民國110年完工，將全數優先提供台中在地未登記工廠進駐，解決用地需求、創造就業機會。

市府今天舉辦「潭子聚興產業園」動土典禮，盧秀燕、台中市副市長楊瓊瓔、立委洪慈庸、江啟臣、沈智慧等人出席。市府表示，已針對市府持有的產業用地共12坵塊（約2.29公頃）受理預登記作業，吸引39家廠商申請，今年12月辦理抽籤選地作業。

市府表示，101年即依據產業創新條例啟動規劃開發「潭子聚興產業園區」，108年8月突破許多困難與台糖公司簽訂改良式區段徵收協議價購契約，同步加速作業過程。

市府指出，合約內容將限制進駐廠商須於4年內取得工廠登記，正式營運後8年內才得移轉土地，預計109年底即可交地給廠商建廠，110年園區工程全數完工，期盼減輕廠商負擔，解決在地產業用地需求。

盧秀燕表示，潭子聚興產業園區預計110年完工，開發總面積14.76公頃，其中8.86公頃為產業用地，將全數優先提供台中在地未登記工廠，解決用地需求、創造就業機會。

洪慈庸指出，過去幾年她持續協商台糖土地利用，只租不售，中央的立場也希望抑制炒作，聚興產業園區規劃歷經8年，終於動土，往前邁進一大步，未來園區完成開發後可提供更多在地產業進駐，促進地方繁榮發展，她也將持續督促工程如質如期完成。（編輯：方沛清）1081125