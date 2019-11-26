憧憬美中貿易協議 美股道瓊漲190點再創新高

（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）美股漲勢熄火一週後，今天在投資人看好美中達成貿易協議、企業併購消息頻傳下湧現買盤，科技股漲勢凌厲，道瓊指數勁揚逾190點，3大指數都創下歷史收盤新高紀錄。

道瓊工業指數終場勁揚190.85點，漲幅0.68%，收在28066.47點。標準普爾500指數上漲23.35點，漲幅0.75%，收在3133.64點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲112.6點，漲幅1.32%，收在8632.49點。

美中首階段貿易協議磋商進展不明，多方報導指兩國因取消加徵關稅、中方採購農產品等議題談不攏而陷入僵局，導致美股上週回檔，道瓊指數5週來首度週線收黑，標普500指數週線連6紅漲勢踩煞車，那斯達克指數也無力延續週線連7紅漲勢。

中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳24日公布「關於強化知識產權保護的意見」，宣示加強懲戒侵權假冒行為，到2025年，智慧財產權保護社會滿意度「達到並保持較高水平」。

投資人普遍認為中方以此舉釋放善意，有助化解美中貿易談判部分障礙，刺激美股今天開高走高。把股市表現視為政績的美國總統川普再次在推特發文：「股市再創新紀錄，享受吧！」

標普500指數11大類股，只有公用事業股收黑，其餘悉數上漲。科技股一馬當先，整體漲幅達1.4%。蘋果公司（Apple）股價上漲1.75%，亞馬遜（Amazon.com）與微軟（Microsoft）漲幅都超過1%。

與美中貿易關係密切連動的晶片股表現突出，費城半導體指數勁揚2.4%。輝達（NVIDIA）股價大漲4.9%，英特爾（Intel）與超微（AMD）分別上漲2.1%、1.6%，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅也達1.8%。

企業併購消息不斷也提振投資人情緒。

老牌珠寶業者蒂芙尼（Tiffany）股價大漲6.2%，收在133.25美元。精品業巨擘路威酩軒集團（LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton）今天宣布達成協議，以每股135美元、總值162億美元將蒂芙尼納入麾下，創LVMH成立以來最大收購手筆。

券商嘉信理財集團（Charles Schwab）同意以約260億美元收購同業TD美國交易控股公司（TD Ameritrade Holding），刺激兩檔股票上漲。嘉信股價勁揚2.3%，TD美國交易股價彈漲7.6%。

電子海灣公司（eBay）股價上漲2.1%。這家網路市集宣布同意以40.5億美元，將旗下票務事業StubHub賣給總部設在瑞士的線上交易平台Viagogo。

即使美中貿易戰遲未落幕、全球成長趨緩、美國經濟逐漸流失動能，聯邦準備理事會（Fed）今年3度降息仍提供有力支撐，帶動美股10月以來屢創新高。

標普500指數年初以來漲幅達25%，有望創2013年以來最佳年度表現。在科技股助威下，那斯達克指數今年漲幅已逾30%，朝6年來最佳年度表現邁進。道瓊指數年初以來上漲20.3%，如保持到年底，將是2017年以來最佳表現。

本週美國金融市場交易天數因感恩節假期而縮短，28日將休市，29日則將提前收盤。市場人士普遍預期，如果沒有重大消息攪局，這星期將是交易清淡的一週。（編輯：高照芬）1081126