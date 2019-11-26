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瞄準感恩節消費旺季 宏達電在美祭優惠

最新更新：2019/11/26 09:50

（中央社記者江明晏台北26日電）宏達電今天宣布搶搭美國黑色星期五感恩節消費旺季，將於11月28日至12月2日在美推出優惠價，其中，虛擬實境裝置VIVE Pro與Vive Cosmos都推出優惠價，看好將掀起買氣，有助12月營收表現。

針對美國市場，宏達電在這段期間祭出599美元價格的Vive Cosmos，若想選購Vive Pro一級玩家版（Vive Pro Starter Kit）或是Vive Pro整組版（Vive Pro Full Kit）將可省最高300美元，而Vive Pro一級玩家版售價將調整為799美元，包括Pro頭戴顯示器、VIVE基地台1.0以及控制器。

宏達電也將官方驗證的二手虛擬實境設備調整為349美元，僅限這個周末；在歲末節慶採購旺季開跑前，宏達電在美也會陸續推出相關促銷活動；台灣地區則在12月推出另一波年末優惠方案。

宏達電第3季營收新台幣24.5億元，營業毛利率從第2季20.3%上升至22.9%，增加2.6個百分點，是自2017年第4季以來，連續7個季度毛利率成長；營業淨損為24.2億元，營業利益率為負98.6%，稅後淨損為23.6億元，每股稅後虧損為2.86元。（編輯：黃國倫）1081126

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