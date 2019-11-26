聯發科首款5G系統單晶片 天璣1000亮相

聯發科26日正式發表5G系統單晶片天璣1000，首款搭載天璣1000的終端產品將在2020年第1季量產上市。（圖取自聯發科網頁mediatek.com）

（中央社記者張建中台北26日電）聯發科今天正式發表5G系統單晶片天璣1000，首款搭載天璣1000的終端產品將於2020年第1季量產上市。

聯發科今天在中國深圳與台灣兩地舉行發表會，發表首款5G系統單晶片。聯發科總經理陳冠州在深圳發表會中表示，聯發科堅持不斷投入技術，並取得領先地位，未來仍將毫無保留擁抱新技術。

陳冠州說，聯發科將永無止境追求好的用戶體驗，並將與客戶長期且深度合作。

聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖表示，首顆5G系統單晶片名為天璣1000，將5G系統單晶片命名為「天璣」具有領先、貢獻與推動3個意涵。

李宗霖說，聯發科在5G一定會是領先，並是全球10大5G專利擁有者，未來將持續為5G標準制定貢獻，也將協助客戶開發最有競爭力產品。

聯發科指出，天璣1000採用7奈米製程，有4個主頻高達2.6GHz的安謀（ARM）Cortex-A77核心，與4個主頻2GHz的ARM Cortex-A55核心，並採用ARM Mali-G77 GPU。

天璣1000支援5G雙載波聚合，聯發科表示，天璣1000同時支援5G雙卡雙待，並整合Wi-Fi 6和藍牙5.1+標準在單一晶片裡，首款搭載天璣1000的終端產品將於2020年第1季量產。（編輯：鄭雪文）1081126