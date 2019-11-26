中市府推翻中火許可證條件 台電：違反信賴保護

（中央社記者蔡芃敏台北26日電）台中市政府重申要求中火用煤量降為1104萬噸。台電指出，中市府推翻過去於民國106年核發許可證時，所核定的操作條件。台電認為違反信賴保護，無所適從。

行政院環保署日前發文給台中市政府，告知台中火力發電廠燃煤發電許可量得放寬10%。台中市長盧秀燕今天表示，「只要我在，沒得商量」，要求中火用煤量在明年1月25日前必須降至1104萬噸。

台電今天發布新聞稿表示，中火努力減煤，但中市府減煤規定一變再變、朝令夕改，令台電無所適從。

台電說，根據台中市環保局日前發文台電，內文提及「全廠生煤年用量不得超過1600萬噸」以及「自109年1月26日起應減少全廠生煤用量百分之四十」等，台中市府推翻過去市府在106年核發許可證時核定的操作條件，台電認為中市府違反信賴保護。

台電也說，中市府以實際用煤量為減煤基準，而非法規一貫的「許可使用量」，讓台電無所適從。此外，許可證內條件及數值依法規有10%容許差值，規定行之有年、全國適用，中市府卻認為主管機關對中火「放寬」規定，台電不解中市府為何曲解實情、誤導大眾。

根據統計，中火近5年用煤量已減少將近500萬噸，從103年實際用煤量1839萬噸，今年有望降至約1300萬噸，且相較去年，今年減煤近300萬噸。

台電強調，減煤腳步不會停歇，也有決心可以做到兼顧穩定供電與環保的目標，台電也會持續採取三階段措施，推動減煤目標，包括短期降載減燒，中期從事環保改善工程，長期新增燃氣機組，讓穩定供電與環保減煤兩全其美。（編輯：林興盟）1081126