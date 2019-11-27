景氣連10月亮出黃藍燈 國發會：未見轉折向下跡象

（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會今天發布的10月景氣燈號續亮代表「趨弱」的黃藍燈，景氣領先、同時指標續呈上升，綜合判斷分數卻是連三降，國發會表示，經濟往上的力道不夠，但「沒有看到任何景氣出現轉折的跡象」。

10月景氣燈號綜合判斷分數為18分，較上月減少1分，已經連續3個月走跌。9項構成項目中，股價指數由黃藍燈轉呈黃紅燈，分數增加2分；工業生產指數、海關出口值、製造業營業氣候測驗點皆由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少1分，其餘5項燈號不變。

儘管綜合判斷分數往下走，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，景氣領先指標連10月走揚，累計增幅達2.33%，往上力道不足，但目前可以肯定地說「沒有看到任何景氣出現轉折的跡象」。

雖然出口、生產方面表現較差，吳明蕙指出，10月的股價指數、機械及電機設備進口值雙雙亮出代表「趨熱」的黃紅燈，顯見金融、投資方面還是有不錯的成績。

吳明蕙綜整國內外經濟情勢，她指出，美國、日本、歐元區以及中國官方的製造業採購經理人指數（PMI）都在榮枯線以下，呈現緊縮，且主要國家的經濟成長率、全球貿易展望不甚理想，加上美中貿易戰今年也還沒看到結果，上述事件都可以印證外在環境非常嚴峻。

儘管如此，吳明蕙表示，資本設備、半導體進口方面的指標都有不錯表現，反映投資持續擴張，這對台灣經濟是很重要的支撐力量；當前景氣動能不是很理想，但投資後續會帶動生產、就業，這是國發會對於未來前景依舊抱持信心的主要原因。（編輯：林淑媛）1081127

國發會27日發布10月景氣燈號續亮代表景氣「趨弱」的黃藍燈。（圖取自國發會網頁ndc.gov.tw）