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首頁 / 證券

美中貿易談判樂觀情緒激勵 亞股多收紅

最新更新：2019/11/27 21:16

（中央社香港27日綜合外電報導）由於美國總統川普昨天表示，美中貿易談判正處於「最後的陣痛」，市場對中美很快就會達成初步貿易協議的期望越來越高，帶動亞洲股市今天收盤大多上漲。

不過，觀察家表示，雖然外界普遍認為美中兩國很快就會達成協議，但由於鮮少傳出美中貿易談判的細節，導致市場瀰漫不確定性，對此，投資人仍可能感到不安。

亞洲股市今天終場大多上漲，主因受到華爾街股市昨天收盤再創新高激勵，再加上北京和華府發表的言論為全球證券交易所增添信心。

川普昨天說：「我們正處於一項非常重要協議的最後陣痛期，我想你們可以說，這是歷來最重要的貿易協議之一。」

香港股市恆生指數終場上漲0.2%，收26954.00點。中國電商巨擘阿里巴巴昨天在香港掛牌，交易首日就以大漲逾6%作收，今天盤中一度漲幅逾3%。

東京股市日經225指數收盤上揚0.3%，收23437.77點。雪梨股市漲0.9%，新加坡股市小漲0.2%，首爾股市上漲0.3%，台北股市收漲0.6%。威靈頓股市上漲0.7%，孟買股市上揚0.5%。

不過，上海綜合指數下挫0.1%，收2903.19點。中國國家統計局今天公布的數據顯示，10月全國規模以上工業企業利潤年降9.9%，凸顯中國這個全球第2大經濟體持續存有的問題。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）1081127

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