美股續創新高 台股短多反彈看量能

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）美股續創收盤新高，台股27日重返5日線、收復11600點。法人預期台股短線偏多，反彈成交量大於月均量有利多頭延續，若上攻量能不足或高檔震盪。

美股三大指數續創收盤新高，道瓊工業指數終場小漲42.32點，或0.15%，收在28164.00點。標準普爾500指數上漲13.11點，或0.42%，收在3153.63點；那斯達克指數上漲57.24點，或0.66%，收在8705.17點。

台股加權股價指數27日上漲70.64點，收在11647.46點，成交值新台幣1088.71億元。三大法人同步買超，合計買超46.4億元。

法人指出，台股27日收盤重返5日均線約11582點之上，也重新站上11600點整數關卡，日KD技術指標開口轉向上，短線預期偏多，反彈成交量大於月均量有利多頭延續，若上攻量能不足或高檔震盪，上檔約11800點或有壓力。

微控制器（MCU）廠新唐甫於10月完成現金增資，籌得新台幣36億元，今天起因有重大訊息待公布暫停交易，備受市場關注。

太陽能廠聯合再生能源現金增資訂每股6.52元發行，預計籌措9.78億元資金，將用以償還借款及改善財務結構。

國發會27日發布的10月景氣燈號續亮代表「趨弱」的黃藍燈，景氣領先、同時指標續呈上升，綜合判斷分數卻是連三降，國發會表示，經濟往上的力道不夠，但「沒有看到任何景氣出現轉折的跡象」。（編輯：趙蔚蘭）1081128