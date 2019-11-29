金融業面臨3挑戰 總統：將成立國家融資保證機制

（中央社記者潘姿羽台北29日電）總統蔡英文今天出席「2019台北金融科技展開幕典禮」，她指出，台灣金融產業發展面臨3大挑戰，政府已備妥因應做法，未來將借鏡先進國家經驗，針對國家重大發展項目，成立國家融資保證機制。

蔡總統表示，金融產業面臨3大挑戰，科技創新劇烈改變金融各個面向、國際情勢變化，以及國內金融業者面臨新型態的融資機會與挑戰；這些挑戰同時也是契機，政府會協助產業界，共同創造更大價值。

蔡總統指出，過去國內金融機構對於投入大型併購、高知識門檻的專案融資、企業全球布局、海外大型基礎建設等業務，態度都比較保守，連帶使這些重要經濟發展項目，因為融資問題難以進行，「這對金融產業來說是極大遺憾」。

為了改善此痛點，蔡總統表示，未來將借鏡先進國家經驗，針對國家重大發展項目成立「國家融資保證機制」，提供部分保證成數、分擔部分風險，以促進融資計畫成案與成功；如此一來，不僅可提升國內金融服務的專業能力，也能將國內豐沛金融資金導向重大經濟建設。

面對科技創新帶來的改變，蔡總統則說，近年來，金融科技成為產業焦點，台灣業者也相當有企圖心，2018年投入新台幣117億元發展金融科技，年成長率達到52%，今年的成長率更為驚人。

「政府要做產業的推手，也要做助手」，蔡總統表示，從行動支付、純網銀到區塊鏈，政府施政跟得上時代腳步；政府去年也完成立法工作，讓台灣成為全世界第1個以專法實施監理沙盒制度的國家，讓勇於創新的台灣業者，可以快速測試新產品或服務。

另外，金管會啟用金融科技創新園區，提供創新研發資源及諮詢輔導服務，今年也開放設立3家純網銀，並啟動開放銀行策略；蔡總統表示，政府掌握趨勢也積極推動發展，明年科技預算將持續成長，讓台灣朝數位轉型的方向前進。

至於國際情勢挑戰，蔡總統表示，美中貿易衝突，香港局勢發展，讓台灣遇到新挑戰和機會，政府目標是打造台灣成為亞洲資金調度、高階資產管理中心，為了鼓勵台資跟跨國企業來台進行資金調度，政府未來4年，將放寬外匯指定銀行（DBU）、國際金融業務分行（OBU）之間的資金流動限制，降低OBU開戶條件，並放寬企業資金匯兌的限制，增加外幣資金運用的便利性。

蔡總統表示，金管會已經提出16項是過去新加坡、香港有，而台灣沒有的金融商品，未來政府會研議開放這些項目，讓高資產客戶來台灣進行財富管理，也希望藉此吸引國際專業人才，以及跨國金融機構來台，提升台灣的財富管理及產業的國際競爭力。

蔡總統期許，過去很多台商把資金放在香港或新加坡，未來希望透過這些鬆綁，讓台灣人資金回到台灣人土地，讓台灣人管理台灣人的資金，壯大金融產業。（編輯：趙蔚蘭）1081129