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台北資訊月 鴻海轉投資夏普首次參展秀5G手機

最新更新：2019/12/03 11:03

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台北資訊月將於4日起登場，鴻海集團轉投資夏普（Sharp）首次參加，其中將展示首次在台灣亮相的夏普5G原型機手機。

夏普指出今年集團積極拓展業務，將業務推進體制改為三個主要面向，包括Smart Business、8K Ecosystem和ICT資通訊。

在今年台北資訊月，夏普將以「SHARP CES 智慧連動 時刻感動」為主題，定調9大主軸產品核心，其中將展示120吋8K顯示器、首台最小的8K相機、智慧家庭解決方案、Dynabook筆記型電腦等，以及首次在台灣亮相的夏普5G原型機手機等。

夏普指出，日本市場為配合明年2020奧運用8K轉播，在5G連網的基礎建設上不遺餘力，也應運而生5G連網手機，搭配日本當地電信商，預計明年上半年開賣。台灣夏普將跟隨台灣5G開台時間，規劃上市5G手機。

台灣夏普也將展示雲端智慧管家服務，透過智慧裝置的遠端控制，可自動偵測室內空氣的空氣品質狀態及機器運轉狀態，傳送即時訊息到雲端，再由雲端運算分析後選擇最適合的運轉模式。

此外透過應用軟體，可掌握機器的耗電量與試算每個月的電費，更可監控耗材的使用狀況。（編輯：黃國倫）1081203

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