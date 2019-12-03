精測11月營收同期新高 明年業績衝高可期

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）測試介面廠中華精測自結11月合併營收新台幣3.44億元，是歷年同期新高。法人估明年業績可望成長25%以上，有機會超過新台幣42億元，創歷年新高。

精測自結11月合併營收3.44億元，比10月3.53億元減少2.78%，比去年同期2.57億元大增33.7%。法人指出，精測11月營收來到歷年同期新高。

累計今年前11月精測自結合併營收30.76億元，較去年同期30.63億元微增0.43%。

精測指出，今年第4季進入傳統淡季，自10月營收開始轉淡，不過合計10月和11月營收達6.97億元，較去年同期成長38.1%。

在產能布局，精測表示營運研發總部10月份正式啟用，垂直式探針卡VPC（Vertical Probe Card）產品線逐步擴增產能，第4季適逢產業淡季，VPC貢獻效益更為顯著，估計今年VPC營收占全年營收比重，持續朝向雙位數百分比目標邁進。

展望第4季營運，精測維持原先審慎看法，並依會計穩健保守原則從11月起提列新營運研發總部折舊費用，估算今年全年折舊費用約2.6億元。

法人預估，由於第3季營收基期創高，預期第4季業績可能季減約雙位數百分點。不過明年整體業績預估可望成長25%以上，有機會超過新42億元，創歷年新高。

展望明年，法人預期精測明年第1季業績能見度審慎樂觀，看好5G應用加速，明年第1季業績表現雖然可能不若今年第3季，不過維持穩健表現。

除了測試應用處理器（AP）外，精測也擴大在射頻元件和電源管理晶片測試比重，尤其是精測切入5G射頻元件測試，跨足sub-6GHz和毫米波（mmWave）頻段的射頻元件測試。

法人指出，精測也切入中國5G基地台大廠特殊應用晶片的測試供應鏈，此外中國大廠在5G基地台布建市占率超過6成，也有利精測探針卡出貨表現。（編輯：鄭雪文）1081203