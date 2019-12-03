台電：不解中火哪裡違法 擬提行政救濟

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）台中市府認定中火用煤量已超出核准使用量，並開罰300萬元。台電表示，用煤依照中市府核發的許可證規定，不解市府認定「違法事實」為何。台電後續將視情況，不排除提出行政救濟。

台中市長盧秀燕今天宣布，中火至11月27日生煤使用量已達1108萬噸，超出中市府核准使用量1104萬噸，決定開罰300萬元，要求10天內改善，否則將按次開罰，且不排除撤銷1到2張操作許可證。

台電今天發布新聞稿表示，對於台中市政府開罰，台電表示遺憾，不解市府認定的「違法事實」為何，後續將視裁罰內容研議是否提出行政救濟。

台電表示，台中市府在今年9月20日召開聽證會提出減煤目標為1104萬噸，10月22日才正式發函台電須在今年達成，隨後又在11月以「誤繕」為由，更改原許可證所載明「明年起」完成減煤4成的期程。

根據台中市府106年核發的許可證，上面載明生煤年用量為不得超過1600萬噸，並在109年起減煤4成，台電說，確實依據許可證要求操作，也期盼台中市政府依法行政。

對於中市府要求中火改善，甚至不排除撤照。台電回應，中火用煤量既已超過台中市所謂的「1104萬噸」減煤目標，台電不明白中市府所謂的改善標準為何。

另外，台中市、南投縣及彰化縣等7縣市首長今天共同簽署「中台灣區域治理平台共同聲明」，再次提及台中電廠多燒百萬噸。台電澄清，台中電廠今年減煤超過300萬噸，「多燒百萬噸並非事實」。

台電說明，夏天是用電高峰季，當民眾用電需求高，燃煤電廠用煤量、排放量才會隨之提升。但是當中火冬季發電較夏季驟減，中部空污問題卻較嚴重，以此看來火力電廠並非空污元凶，呼籲地方政府針對空污問題應該全方位治理，非僅將矛頭指向中火。人人要用電，也需要中火扮演穩定供電的角色。（編輯：楊凱翔）1081203