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資訊月開幕 童子賢：台廠秀人工智慧新成果

最新更新：2019/12/04 11:04

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）台北市電腦公會理事長童子賢表示，台灣廠商在人工智慧領域有最新科研進展，今年資訊月選定人工智慧為主軸，用生動活潑方式介紹人工智慧，讓民眾了解人工智慧發展趨勢。

台北資訊月今天起到8日在世貿一館登場，上午舉行開幕典禮，童子賢致詞表示，每年典禮開幕同時也頒發傑出資訊人才獎，這些來自產學研不同領域的科技精英人才，與全台資訊從業人員共同努力，讓台灣資訊科技產業充滿活力，呈現精彩面貌。

童子賢指出，資訊月創始以來持續帶動台灣資訊產業蓬勃發展，活動扮演資訊科技普及教育的場域角色，讓科技應用呈現人性溫柔的一面。

他表示，今年資訊月以解密未來為展覽主題，未來科技展和台灣科技教育展也同步登場，並提升科普教育的比重，讓民眾接觸新的科技和趨勢。今年選定人工智慧（AI）為主軸，用生動活潑方式介紹人工智慧，讓民眾了解AI發展趨勢。

童子賢指出，從資訊月可看出，台灣廠商在AI領域有最新科研進展，此外未來科技展將展出100多項先進科技成果，台灣科技教育展介紹最新課綱架構，讓學生有終身學習、樂在學習的能力。

經濟部次長林全能受邀致詞指出，資訊月跟日常生活相關，資訊科技發展結合人民生活，創造舒適便利安全的服務，讓民眾知道新的資訊科技發展。

展望資訊科技發展面向，林全能指出，從過去的硬體產品為主，現在是跨領域整合，未來科技發展也將結合5G通訊應用，加上營運科技結合資訊和通訊科技，形成整體解決方案，擴展到智慧交通、智慧製造、智慧醫療、智慧教育等領域。（編輯：紀淑芳）1081204

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