企業專頻專網5日拍板 NCC：不會傷害電信業權益

（中央社記者吳柏緯台北4日電）行政院會明天討論5G頻譜規劃，預計將公布4800MHz到4900MHz作為企業實驗用專頻專網，NCC指出，目前依相關規定已可申請實驗網路，未來企業專頻上路後也會考量公平性，不會傷害電信業者權益。

第一波5G的頻譜競標將在10日登場，行政院今天下午說明「5G頻譜政策與專網發展事宜」，並預計在明天院會通過，正式將4800MHz到4900MHz設定為企業專頻，提供給企業、公部門與非營利機構等申請實驗使用。

消息傳出後，電信業者擔憂頻譜競標在即，頻譜實驗場域開放申請，恐會影響到自身5G規劃與布局，對此，行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏指出，實驗場域申請與專頻專網是兩件不同的事，目前國家通訊傳播委員會（NCC）早已有相關規範，提供符合資格的企業申請用於5G實驗。

他強調，這次是配合5G發展，正式對外宣布未來專頻專網的頻譜。

NCC射頻與資源管理處副處長牛信仁表示，目前包含中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信與宏達電子均有依規定向NCC申請頻譜用於實驗。他強調，實驗網路申請並不是忽然冒出來的新制度。

除了上述幾家業者外，根據NCC提供的資料，鴻海與工業技術研究院也曾在2017年時申請5G實驗網路，最近NCC才剛核准亞太電信的5G實驗電信網路申請案。

蔡志宏進一步指出，選擇4800MHz到4900MHz作為專頻專網，主要的原因是使用者固定、干擾較小。至於過去曾經被視為熱門選項的3700MHz到3800MHz，蔡志宏表示，由於主要是衛星使用，干擾較多不易排除。

有些電信業者認為專網不能免費，牛信仁表示一定會通盤考量確保公平性，不會傷害電信業者既有權益。

根據行政院規劃，預計2021年到2022年才會正式開放申請專頻專網執照，並在2023年進行商用頻譜第二波釋照。（編輯：林淑媛）1081204