美股收漲 法人：台股短線仍難脫高檔震盪

（中央社記者潘智義台北5日電）美股今天三大指數都收紅，主因又傳出美中貿易談判有轉機，抵消了經濟數據欠佳的利空，法人指出，台股昨天尾盤跌勢收斂，重回11500點之上，指數雖有望上攻，但短線仍難脫高檔震盪格局。

道瓊工業指數終場上漲146.97點，或0.53%，收在27649.78點。標準普爾500指數上漲19.56點，或0.63%，收在3112.76點；那斯達克指數上漲46.03點，或0.54%，收在8566.67點。

美國總統川普提出明年美國總統大選之後，才與中國簽署貿易協議更好的說法，造成台股昨天隨美股下跌，但尾盤急拉，收盤僅下跌21.11點，收在11510.47點，成交值新台幣1041.95億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超35.65億元。

產業訊息方面，晶圓代工龍頭台積電供應鏈論壇今登場，為半導體產業供應鏈暖身，雖然美中貿易戰未停，但搭配明年5G上路題材，上下游相關族群成為焦點。此外，今天開展的台灣醫療科技展，生技類股、投資生醫產業的科技大廠都受到矚目，為台股增添題材。

被動元件廠國巨昨天宣布高雄廠區將擴大招募900名作業員，為提升產能，啟動「春節加班再加倍」方案。

曾是股王，股價也曾經站上千元的太陽能廠益通，因為營運不佳，將在明年1月13日終止櫃檯買賣。（編輯：黃國倫）1081205