經濟部：台北雙星專案公司 藍天宏匯完成登記

（中央社記者廖禹揚台北5日電）台北市政府10月決定，台北雙子星案由次優申請人藍天宏匯團隊遞補，並要求成立專案公司，經濟部今天證實，該團隊發起的「台北雙星股份有限公司」已完成公司設立登記。

經濟部商業司今天發布新聞稿說明，台北雙星股份有限公司發起人為藍天電腦股份有限公司及宏匯股份有限公司，於11月7日檢具各項應備文件，向經濟部申請設立登記；經濟部確認各項文件已齊備，且符合公司法規定格式，於11月11日完成該公司設立登記。

經濟部表示，國內公司發起人僅需依法訂定章程，繳足股款並選任董事及監察人，由會計師查核簽證公司資本額後，即可申請成立公司；只要相關文件齊備，繳足股款，登記機關即須准其設立登記，為企業取得公司法人資格的一般程序。

經濟部指出，公司完成設立登記，僅表示公司正式成立，具備法人格，得以公司名義經營業務。根據商業司網站，台北雙星登記所營事業資料包括住宅及大樓開發租售業、特定專業區開發業、投資興建公共建設業、不動產租賃業、百貨公司業、超級市場業、其他綜合零售業、國際貿易業、停車場經營業、管理顧問業、資料處理服務業、實境體感應用服務業、一般旅館業等。

藍天宏匯團隊接受中央社記者採訪表示，雙子星案履約保證金為預估投資總額新台幣606億元的3%，即18.18億元，已繳交給台北市政府，並已完成專案公司「台北雙星」設立與合約條款確認，接下來將靜候台北市政府通知簽約。

藍天宏匯集團指出，期待雙子星案相關流程及建設能盡快推動，讓地主、市府與全體市民可以很快看到成果。

台北市捷運局10月18日宣布，台北雙子星案由次優申請人、藍天電腦與宏匯團隊合組團隊遞補，原先的最優申請人南海馬頓團隊形同出局；不過，南海馬頓團隊仍表示會完成與經濟部及台北市政府的訴訟程序，並尋求世界貿易組織（WTO）爭議解決管道。（編輯：蘇志宗）1081205