前瞻基礎建設二期 計畫經費執行率達94.4%

（中央社記者潘姿羽台北5日電）政府積極推動前瞻基礎建設計畫，國發會今天指出，今年截至10月，計畫經費執行率已達94.4%。其中在提升偏鄉衛生所及巡迴醫療點網路方面，預計建置191處衛生所及巡迴醫療點的頻寬達100M，已全數完成，提早達成預定目標。

前瞻基礎建設計畫包含建構安全便捷的「軌道建設」、因應氣候變遷的「水環境建設」、促進環境永續的「綠能建設」、營造智慧國土的「數位建設」、加強區域均衡的「城鄉建設」、「因應少子化友善育兒空間建設」及「食品安全建設」與「人才培育促進就業建設」等8項建設，有助於替台灣未來30年發展打下基礎。

前瞻基礎建設計畫第2期（108至109年度）經立法院通過特別預算新台幣2229.5億元。國家發展委員會今天發布新聞稿指出，前瞻基礎建設計畫108年截至10月止，特別預算累積分配數725.3億元，執行數為685億元，計畫經費執行率為94.4%。

針對民眾較關注的軌道建設，國發會指出，行政院已核定推動中的軌道建設，包含台鐵成功追分段鐵路雙軌化、台南市區鐵路地下化、台北捷運系統三鶯線、淡海輕軌、台鐵電務智慧化提升等重大建設，均按工程進度積極推動中。

綠能建設方面，科學城低碳智慧環境基礎建置部分，建置自駕車測試場域、提供自駕車性能測試與技術驗證服務，已有宏碁、車輛中心、台灣智慧駕駛等14家客戶運行測試，共計197車次；科學城天然氣管路及設施建置工程方面，區內道路管線累計埋設7000公尺。

數位建設方面，關於園區智慧機器人創新自造基地計畫，10月22日舉辦「中台灣加速器聯盟成立大會」，並引進4家新創公司進駐；至於提升偏鄉衛生所及巡迴醫療點網路品質計畫的第2期計畫，預計建置191處衛生所及巡迴醫療點的頻寬達100M，現已全數完成，提早達成預定目標。

國發會表示，為了確保各項計畫順利推動，各計畫主管機關督導機制已專案檢討落後情形，地方政府執行過程中如果遭遇困難，除了由部會適時協助排除，國發會也將主動跨部會協調解決，希望中央與地方一起努力，積極推動各項計畫，進而帶動經濟發展及提升生活環境品質，強化台灣競爭力。（編輯：林孟汝）1081205