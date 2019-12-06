各國大數據系統化查稅 會計師：隱匿資產難度高

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）國際反避稅趨勢勢不可擋，會計師提醒企業，大數據及系統化稅務查核已成各國稽徵機關的發展重點，經由稅務及非稅務資訊，隱匿資產或所得的難度大增。

資誠聯合會計師事務所今天舉辦「反避稅潮流下TP之發展與因應」研討會，會中邀請產、官界代表，就移轉訂價（TP）修法趨勢、國際租稅潮流對TP的影響及稅務管理等，提出因應策略。

資誠稅務法律服務副總范香琴表示，在資訊透明化與重視經濟實質的反避稅潮流下，大數據及系統化稅務查核是各國稽徵機關發展重點，透過稅務及非稅務資訊的整合分析，納稅人的資產或所得，隱匿難度大幅提高。

此外，范香琴建議企業，應更加關注移轉訂價與間接稅的關聯性，跨國企業應立即檢視相關交易模式在各國可能面臨的間接稅風險。她強調，跨國企業應維持資訊揭露的一致性及利潤分配合理性，以適當回應反避稅趨勢；企業也可思考適度運用科技化稅務管理工具，強化稅務資訊的控制並及時監控稅務風險。

資誠兩岸稅務服務合夥會計師段士良則提醒，中國大陸因電子支付工具普及，且政府積極運用科技及網路進行管理，相較其他國家，環境更有利於使用數位資訊進行稅收徵管，隨未來商流、金流與物流都會留下數位足跡，中國當局以數位資訊查稅更將如虎添翼，台商千萬不能輕忽。

另一方面，段士良指出，大陸國家稅務總局日前已發布「長三角區域稅收工作一體化措施」，推出稅務風險預警，並建立統一的風險監控指標，完善跨省市的稅務資訊共享，因此，在長江三角洲區域內有多家關聯企業的台商，應特別注意集團價值鏈分析定位及利潤配置情況。（編輯：鄭雪文）1081206