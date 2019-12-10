環宇結束三安環宇 合資新晶宇登陸建6吋晶圓廠

（中央社記者韓婷婷台北10日電）環宇-KY董事會決議清算註銷與廈門市三安集成合資成立的廈門三安環宇，轉向與晶品光電（常州）共同合資成立常州新晶宇光電，並建置6吋晶圓廠，環宇將投資約新台幣4.76億元。

環宇表示，為因應國際貿易情勢變化，滿足不同區域客戶對於生產地要求，以達到擴大營運規模、提升獲利並強化企業競爭力目的。董事會9日決議與晶品光電（常州）及其他專業投資法人，將分次共同投資常州新晶宇光電 （合資公司新晶宇），簽署中外合資經營合同，將以現金出資人民幣1.1億元（折合約新台幣4.76億元）認繳常州新晶宇光電。

依經營合同，新晶宇將建置6吋晶圓廠，以環宇製程技術為基礎，未來將開展化合物半導體無線射頻6吋晶圓代工以及光電6吋晶圓代工等業務。

另外，因市場環境因素，影響原定策略合作，環宇董事會同時決議清算註銷與廈門市三安集成合資成立的廈門三安環宇，因未實際開展經營業務，雙方協商並一致同意終止合資公司的營運。

環宇於2016年11月10日與三安集成簽署合資經營合約，三安環宇於2017年2月23日正式成立，目的為結合雙方產能與技術優勢，擴大營運規模，註冊資本為400萬美元（約新台幣1.21億元），環宇持有三安環宇約51%。

環宇表示，因市場環境因素改變，影響原定策略合作計畫，三安環宇至今尚未產生營收，截至今年9月30日，三安環宇的總資產為人民幣295.6萬元（約新台幣1279.5萬元），淨資產為人民幣298.47萬元（約新台幣1292元），且今年1月至9月營收為零，淨損為人民幣192.56萬元（約新台幣833.5萬元），因此決議清算註銷子公司，環宇指出，三安環宇清算註銷對於財務及營運並無重大影響。

環宇11月營收1.53億元，月增20.61%、年增9.17%，累計今年前11月營收15.9億元，年減11.5%。（編輯：趙蔚蘭）1081210