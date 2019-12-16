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雙子星案17日簽約 估6年9個月完工

最新更新：2019/12/16 18:00
雙子星開發案17日將正式簽約，預計6年9個月可完工。（藍天宏匯集團提供）中央社
雙子星開發案17日將正式簽約，預計6年9個月可完工。（藍天宏匯集團提供）中央社

（中央社記者陳怡璇台北16日電）雙子星開發案明天將正式簽約，台北市長柯文哲與台北雙星董事長許崑泰將親自出席。預計6年9個月可完工，將提供1.6萬個就業機會。

台北市捷運局表示，台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案（C1/D1土地開發案）將於明天與台北雙星股份有限公司正式簽約，台北市長柯文哲與台北雙星董事長許崑泰均將出席簽署。

北市捷運局10月18日正式發函通知藍天宏匯團隊遞補為C1/D1土地開發案最優申請人，並要求藍天宏匯團隊於12月16日前設立專案公司及繳納履約保證金。

藍天宏匯團隊於通知期限內完成新專案公司台北雙星股份有限公司設立及履約保證金繳納，依投標須知規定取得與北市府簽訂投資契約資格。

全案預估投資金額達新台幣606億元、開發量體預估16.6萬坪，預計簽約後6年9個月可興建完工，未來預估將提供1.6萬個就業機會，北市府每年有18.7億租金收入及增加房地稅收約14.6億元，且每年可創造千億元以上經濟產值。

北市捷運局指出，C1/D1土地開發案採國際標招商，於107年3月31日正式對全球公告招商，招商過程中舉辦過兩場大型招商說明會。開發案採資格、規格及價格標三階段開標，並結合法務部廉政署及台北地檢署成立廉政平臺監督，並將相關資訊公布於官網，以確保C1/D1 土地開發案公平、公正、公開。（編輯：李亨山）1081216

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