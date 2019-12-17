美股再創新高 台股挑戰12000點

（中央社記者潘智義台北17日電）在美中達成貿易協議推升下，美股今天上揚，一連第3個交易日收在新高，台股昨天尾盤漲勢收斂，只收小紅。法人認為，台股大漲不易，但仍有機會挑戰12000點。

台股昨天收在11939.77點，上漲12.04點，成交值新台幣1356.06億元。三大法人同步買超，合計買超48.32億元，其中自營商買超25.64億元，投信買超1.87億元，外資及陸資買超20.81億元。

美中第一階段貿易談判取得協議，但細節仍待磋商，也是投資人關心影響美股及台股走勢的重要因素。道瓊工業指數攀升100.51點或0.36%，以28235.89點作收。標準普爾指數、那斯達克指數、費城半導體指數也都收紅，有利今天台股走勢。

另外，今天將舉行法人說明會的公司，包括力麗、力鵬、雙鴻、威潤科技等。

5G頻譜競標昨天完成第5天競標作業，累積標金為新台幣365.62億元。NCC表示，為了加快競標作業，今天起將啟動第一階段加速機制，限制各家業者的需求上限。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，台積電、大立光、鴻海、聯發科、電信股、產業龍頭股、股價漲多股等股價若能稍微回跌一些，把指數空間留一些給股價跌深個股，台股輪動就更漂亮了。12月16日股價跌深的中小型股，如散熱、IC設計、印刷電路板（PCB）、動態隨機存取記憶體（DRAM）出現跌深反彈，表現還不錯，頗有這樣的味道。

陳冠升認為，近期台積電及其半導體設備供應商股價大漲，相關個股漲勢凌厲且出現噴出型態，因今明兩年許多半導體設備廠的本益比已偏高，不建議再去狂追，須等股價適度回檔再擇優投資。（編輯：黃國倫）1081217