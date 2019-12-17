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台股收盤漲157.24點 站上12000點

最新更新：2019/12/17 14:00
台股17日開高走高，收盤漲157.24點，為12097.01點，漲幅1.32%。中央社記者林俊耀攝 108年12月17日
台股17日開高走高，收盤漲157.24點，為12097.01點，漲幅1.32%。中央社記者林俊耀攝 108年12月17日

（中央社台北17日電）台北股市今天開高走高，收盤漲157.24點，為12097.01點，漲幅1.32%，成交金額新台幣1547.75億元。

加權指數開盤為11939.62點，盤中最高12097.01點，最低11939.62點；不含金融股指數10267.09點，漲145.37點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.56%、食品股漲0.48%、塑化股漲1.11%、紡織股漲0.91%、機電股漲1.69%、造紙股漲0.59%、營建股漲0.51%、金融股漲0.56%。

委買張數1432萬7740張，委賣張數811萬8310張，成交張數529萬8690張。

收盤時上漲554家，下跌251家，持平148家。

成交量前5名個股為元大滬深300正2、富邦VIX、群創、友達、聯電。

漲幅前5名個股為台南-KY、仲琦、康師傅-DR、杜康-DR、佳和。

跌幅前5名個股為天瀚、聖馬丁-DR、十銓、豐達科、華上。1081217

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