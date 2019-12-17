台電積極活化土地 2020年再推4案

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）台電近年積極活化資產，台電今天表示，明年將推行4案土地活化，包含眾所矚目的台北市大安區瑞安街土地及南港電力修護處土地，預計明年辦理招商。

台電近年加快資產活化腳步，以都更、合建、設定地上權等方式活化土地，盼讓資產價值最大化，藉此增加台電收益。

包括台北市松山區寶清街都更、南港北部儲運中心倉庫、台北仁愛路二段土地等共計19案，台電估計土地全數活化後，效益將達新台幣672億元。

台電表示，明年將推動4筆土地活化，其中，台北市大安區瑞安街土地一案備受關注，目前作為停車場用途，土地位處北市精華地段，約有383坪待開發，預計明年上半年招商。

台北市南港電力修護處土地則預計在明年下半年招商，此案是由台電與台北市政府合作公辦都市更新，位於東區門戶計畫地段，土地面積約9982坪（3.3公頃），鄰近捷運昆陽站、流行音樂中心，該區未來將以音樂及娛樂消費為發展核心。

新竹土地鄰近忠孝路、新光路，面積5800坪，未來將作為汽機車多功能展示空間，預計與電動車業者合作，並融入太陽光板、風機等元素，成為具有台電特色的車輛展示中心；澎湖舊電廠面積4235坪（1.4公頃），台電將修護後再利用，藉此活化文創資產。（編輯：楊玫寧）1081217