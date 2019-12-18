大成攜昭和攻高端市場 股價創11年新高

（中央社記者韓婷婷台北18日電）飼料及肉雞大廠大成長城集團引進日商昭和新技術，強化雞蛋與麵粉競爭力，搶攻高端市場，激勵大成近來股價逐步墊高，今天強勢勁揚衝上43.8元創下逾11年新高。

大成昨天與昭和產業簽定合約，針對雞蛋、麵粉領域進行重大合資合作，總金額約新台幣20億元，將共同打造可生食級雞蛋並引進新技術開發精緻專業麵粉，搶攻高端市場。激勵今天股價開高走高，截至10時45分止，盤中來到43.8元高點，創下2008年8月11年多來新高價，表現相對其他食品類股強勢。

大成與昭和共同合資，目標2021年打造出全台最大雞蛋旗艦廠，並研發高纖維等各種專業用麵粉，帶動品項增加一倍至超過200項，搶攻高端烘焙市場。

大成與日方合資成立中一食品生產蛋品，目前股本為新台幣1.6億元，未來將以每股10元發行新股1.04億股，大成取得6200萬新股後，共持股65%，昭和持股35%。

麵粉事業合資標的為大成子公司國成麵粉。目前股本1.987億元，未來將以每股13元發行新股約4113萬股，國成資本額提高至6.1億元，大成將取得2262萬股後，共持有3355萬股，占55%，昭和持股40%。

大成目前在洗選蛋及液蛋等市占率約7%左右，已是全台第一大，在旗艦雞蛋廠投產後，市占率很快就會見到大幅度成長，至少拉升至10%以上。

麵粉事業方面，大成旗下國成麵粉在台灣市占排名約第7或第8名，現在產能全滿，未來會運用舊廠重新改建以擴充產量，昭和產業是日本4大麵粉品牌之一，此次希望藉助日商技術提升品質轉向深耕高端市場。（編輯：張均懋）1081218