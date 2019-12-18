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5G競標第7天 第63回合得標金近400億元

最新更新：2019/12/18 12:17
5G第一波釋照競標進入第7天，第63回合總標金為新台幣394.36億元。（中央社檔案照片）
5G第一波釋照競標進入第7天，第63回合總標金為新台幣394.36億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北16日電）5G第一波釋照競標進入第7天，第63回合總標金為新台幣394.36億元，市場預估今天應該可以跨越400億元大關，最熱門的頻段3.5GHz目前暫得標金380.97億元。

5G第一波釋照10日開始競標，底價訂為300億元，由5大電信業者廝殺角逐，今天競標進入第7天，第63回合總標金為394.36億元，最熱門的頻段3.5GHz暫得標金380.97億元，28GHz暫得標金13.39億元，1800MHz尚無人出手。

本次競價包含3頻段，1800MHz、3.5GHz及28GHz，國家通訊傳播委員會（NCC）將其劃分為53個區塊，其中，3.5GHz頻段釋出270MHz以10MHz、27個區塊劃分，28GHz頻段釋出2500MHz以100MHz、25個區塊劃分，而1800MHz頻段釋出單一區塊20MHz（上行下行各10MHz）。

為了讓標金合理、速度加快，國家通訊傳播委員會（NCC）參考國外競標做法，導入加速機制，業界也認為本週「出手」相對積極，市場預期，本週的5G競標將增添更多火花，競標落幕的機率也增高。（編輯：林孟汝）1081218

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