憶聲智匯園區動土 鄭文燦張善政盼帶動新創成長

（中央社記者邱俊欽桃園18日電）憶聲智匯科技園區動土儀式今天舉行，桃園市長鄭文燦與前行政院長張善政都到場祝賀，同時期許憶聲在未來邁向「新型態工業4.0」的產業升級時，能帶動更多新創公司一起成長。

近年來積極投入轉型，結合家電品牌經營的憶聲電子集團上午在桃園市中壢區舉行「憶聲智匯科技園區」動土典禮，憶聲表示，未來將更積極推動資產活化，希望將中壢總部規劃為北台灣地區，結合研發、創客、人工智慧、物聯網、大數據等，研發匯聚成「新型態工業4.0」的產業園區。

鄭文燦表示，憶聲電子過去製作一些可攜式的面板非常出名，後來又合併歌林品牌，這次憶聲自我創新、轉型，開發智匯科技園區，由於園區位於中壢工業區，距離交流道、高鐵、機場都很近，是一個非常好的研發育成基地。

鄭文燦說，將來不管是智慧製造、大數據或者工業4.0都可以在這邊育成，預定3年內完工，總投資金額是新台幣30億元，預估會創造5000個就業機會，除了是台灣產業升級，也代表工業區更新、立體化方案的代表作，市政府會全力支持憶聲這項投資，希望將來能夠帶動很多的新創公司一起成長。

張善政則推崇憶聲朝向車用電子跟智慧家電的方向發展與轉型，是非常正確的方向，也是業界的楷模；在台灣雖然很多傳統產業面臨轉型的壓力下，憶聲就是一個轉型的模範，也提供台灣業界在朝向智慧科技上的學習。

張善政說，希望藉由園區的成立，能夠使得台灣很多製造業受到啟發，並且朝向「智慧科技、大數據、人工智慧」的轉型方向，也希望藉由憶聲的努力，讓台灣產業跨進轉型的里程碑。

憶聲電子集團總裁彭君平也表示，憶聲集團耕耘中壢工業區超過40年，與台灣一同成長，也希望藉由工業區企業主推動產業升級、轉型，再創下一個台灣榮景。（編輯：李錫璋）1081218