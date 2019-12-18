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2020世界新車大展28日登場 Tesla首度參展

最新更新：2019/12/18 19:56
2020世界新車大展28日將在南港展覽館登場，主辦單位祭出多項活動及抽獎炒熱人氣。中央社記者韓婷婷攝 108年12月18日
2020世界新車大展28日將在南港展覽館登場，主辦單位祭出多項活動及抽獎炒熱人氣。中央社記者韓婷婷攝 108年12月18日

（中央社記者韓婷婷台北18日電）2020世界新車大展28日將在南港展覽館登場，逾300輛新車將同台亮相，包括未來概念車、豪華超跑、環保智慧車、頂級休旅車及多款全球限量車款登場，其中Tesla首度參展。

兩年一度的世界新車大展今天舉行展前記者會，車展由台北市汽車代理商業同業公會主辦，從80年代末期迄今已來到第23屆。

台北市汽車代理商業同業公會理事長游皓乙致詞表示，今年車展邀集世界知名車商大廠共計34家品牌車廠、超過300輛未來概念車、豪華超跑、環保智慧車、頂級休旅車及多款全球限量車款登場，是台灣歷年來規模最大的車展。各家綠能電動車也將搶先亮相，包括全球電動車領導廠特斯拉（Tesla）將首度參展。

游皓乙說，今年特地規劃5大活動，期望透過網紅直播、夢想車款合照打卡、百大車模票選等活動舉辦抽獎，及1月1日新年早鳥福袋等活動炒熱人氣，天天都有50吋電視抽獎。從今年預售票觀察，預期共9天展期有望突破40萬人次，較上一屆成長約3成。（編輯：楊玫寧）1081218

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