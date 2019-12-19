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眾院表決通過濫用職權條文 川普成第3位遭彈劾美國總統
首頁 / 證券

美股持平 台股拚續強

最新更新：2019/12/19 09:07
美國國會眾議院將表決彈劾總統川普的條款，華爾街股市19日狹幅震盪，終場幾乎持平，在指數連創新高後漲勢暫停。圖為紐約證交所。（中央社檔案照片）
美國國會眾議院將表決彈劾總統川普的條款，華爾街股市19日狹幅震盪，終場幾乎持平，在指數連創新高後漲勢暫停。圖為紐約證交所。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北19日電）美股持平，歐洲主要股市走勢分歧，台股18日上漲25.44點，收在12122.45點，投顧預期，台股唯一利空僅剩短線漲多正乖離偏高，但資金強勢流入股市，預期指數將沿5日線持續震盪創高。

美國國會眾議院將表決彈劾總統川普的條款，華爾街股市狹幅震盪，終場幾乎持平，在指數連創新高後漲勢暫停。道瓊工業指數終場小跌27.88點，或0.10%，收在28239.28點。標準普爾500指數小跌1.38點，或0.04%，收在3191.14點；那斯達克指數上漲4.38點，或0.05%，收在8827.73點。

歐洲主要股市走勢分歧，英國股市收紅，德國和法國股市則收低，在美中達成貿易協議激起多日漲勢後，投資人似乎暫緩追價。

台股18日上漲25.44點，收在12122.45點，成交值新台幣1474.95億元。三大法人合計買超新台幣44.51億元，其中，自營商買超2.89億元，投信賣超9.33億元，外資及陸資買超50.95億元。

國泰證期表示，根據過去經驗觀察，在耶誕節後，美股表現多為強勢，將帶動台股持續走高，台股唯一利空僅剩短線漲多正乖離偏高，但資金強勢流入股市，預期指數將沿5日線持續震盪創高。（編輯：趙蔚蘭）1081219

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