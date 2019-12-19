湧盛42元登錄興櫃 布局日本市場通路

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）汽車空調壓縮機廠湧盛今天正式登錄興櫃，登錄價42元。湧盛子公司深耕日本市場多年，成為日本通路關鍵供應商。

湧盛主要從事汽車空調壓縮機和熱交換器，實收資本額新台幣2億元，董事長萬正在表示，在壓縮機產品定位部分，公司開發、製造與銷售副廠件（AM）產品，也同步銷售原廠生產件（OE）及其他副廠AM產品，產品機種超過3000項。

法人指出，湧盛汽車空調壓縮機主要裝載於賓士（BENZ）、BMW、奧迪（AUDI）、保時捷（PORSCHE）、VOLKSWAGEN、VOLVO等品牌車款。熱交換器裝載於HONDA、MAZDA、NISSAN、SUZUKI、ISUZU、TOYOTA、MITSUBISH等日系車款。

根據資料顯示，從客戶端來看，湧盛主要單一客戶是北美汽車空調壓縮機通路商，今年上半年出貨金額占營收比重約34.96%。從產品比重來看，今年上半年汽車空調壓縮機占比約97.2%，熱交換器占比約2.08%。

從市場來看，今年上半年美洲市場占比約50.6%，歐洲市場占比約38%，亞洲市場占比約10.6%。

觀察日本市場布局，萬正在指出，日本市場特性不易切入，但湧盛子公司已深耕日本市場多年，成為日本通路關鍵供應商，公司自有品牌SIGMA JP深耕市場20年。

產業人士指出，汽車空調近年下放至全車種並列為標配，日漸普及，車輛平均使用年限增加加上行駛里程數增加，帶動替換壓縮機需求提升。全球除了歐洲與北美洲外，其餘地區汽車空調壓縮機AM市場也尚未成熟，成長空間相當大。

湧盛自結11月合併營收新台幣1.05億元，較去年同期1.04億元成長1.52%，累計今年前11月自結合併營收20.68億元，較去年同期14.89億元成長38.87%。今年上半年合併毛利率13.62%，稅後淨利新台幣9281萬元，每股稅後純益5.43元。

觀察全球壓縮機OE市場，主要品牌車廠裝載壓縮機主要製造商包括DENSO、VALEO、DELPHI、SANDEN等大廠。壓縮機AM件主要製造商集中在中國，包括奧特佳、中成、達因、重慶建設等。（編輯：張均懋）1081219