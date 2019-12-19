國發會通過明年重大政策KPI 長照供電均入列

（中央社記者潘姿羽台北19日電）國發會今天委員會議通過「109年重大政策KPI」，除了跨機關的重大政策，如提高長照2.0服務使用率至53%，機關別也有訂定，經濟部穩定供電備用容量率維持15%以上、財政部則將雲端發票使用率提升至28%。

為了積極落實政府政策，國家發展委員會自民國106年起進行關鍵績效指標（KPI）制度調整，也會每年滾動檢討各項KPI執行情形，並回饋在下年度的KPI訂定，以強化政策執行力。

國發會官員表示，109年度重大政策KPI可分為跨機關的重大政策KPI，以及機關別KPI。其中，跨機關部分聚焦反毒策略、食安五環、空污防制、長期照顧、平價教保／托育服務、亞洲･矽谷、智慧機械、綠能產業、生醫產業、新農業、新南向、智慧政府等12項具政策優先性、攸關民生的重大政策，共訂定21項KPI。

進一步檢視亮點KPI，明年度政府預計達到提高長照2.0服務使用率至53%、長照ABC布建數達成率100%、平價教保服務人數覆蓋率預期可達56%、培育青年農民數增加至1萬2000位，以及政府服務全程線上申辦比率提高至8成等。

機關別部分則擇定涉及其他重大政策、人民高度關切議題的10個部會，內政部、財政部、教育部、經濟部、交通部、衛福部、文化部、勞動部、科技部、金管會，訂定39項KPI。

國發會指出，109年各機關的亮點KPI包含經濟部穩定供電備用容量率維持15%以上；財政部將雲端發票使用率提升至28%、綜合所得稅網路申報數成長30%；交通部精進智慧運輸系統，節省旅行時間10%；教育部倍增技專校院與產業共同培育人數至2萬人；金管會網路投保案件數增至330萬件。

國發會強調，109年重大政策的跨機關KPI，將透過部會間協力合作，發揮政策統合綜效；至於機關別KPI則由各部會積極落實，努力達成政策目標，展現施政成果，讓人民有感。

回顧108年KPI的執行情形，國發會表示，已陸續展現政府施政亮點，如長照ABC據點布建已逾7400餘處，大幅超越原訂目標值5971處；協助新創事業成功募資或企業在台設研發中心達23家以上；風力發電新增量約達132MW；各部會提供全程線上申辦服務達64%以上等。

機關別KPI也有不錯成果，國發會彙整各機關施政成效，指出雲端發票使用率突破2成；原鄉地區C型肝炎治療完治率達45%，大幅超越原訂目標值26%；引導資金投入綠色產業，綠色融資及債券發行總金額也達新台幣1.2兆元以上。（編輯：林孟汝）1081219