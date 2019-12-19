台灣首款酒品進軍印度 搶全球最大烈酒市場

（中央社記者康世人新德里18日專電）台灣民間酒廠威士忌由印度代理商引進印度近日正式開賣，成為首款進軍印度的台灣酒類產品，目前在德里、清奈等大城市販售，盼能搶占印度這個全球最大的烈酒市場。

代理台灣產品且常與台灣有商務往來的Inspiredge執行長鮑特拉（Sumit Bothra）告訴中央社記者，他去年赴台時有機會接觸到曾在國際獲獎的噶瑪蘭威士忌，認為這款台灣威士忌的口感很適合印度市場，因而著手代理引進。

他說，去年9月參觀過這家威士忌釀酒廠，了解相關製程後正式展開代理，今年3月開始籌備在印度銷售事宜，最近正式在印度德里、清奈等大城市開賣。

鮑特拉指出，台灣有許多優良產品，其中多種酒類很適合每年高成長的印度酒類市場，加上台灣民間酒廠早已是在國際獲獎的世界知名威士忌品牌，他希望印度人也能享有這款台灣優質好酒。

目前，鮑特拉正在籌劃此款威士忌的推廣與促銷活動，明年可能會在德里或孟買舉辦促銷活動。

幫助推廣此款威士忌的中華民國駐印度代表處清奈辦事處處長李朝成表示，印度酒類市場龐大，台灣的酒商過去對印度市場較陌生，現在印度代理商看到台灣優質酒類產品在印度的發展潛力引進印度，相信能讓更多印度民眾熟悉台灣，享用台灣包括酒類的美好產品。

李朝成說，印度代理商曾希望代理台灣啤酒，但考量到啤酒的保存期限僅6個月，如果不能解決運輸和印度通關速度等問題，將影響銷售，因此代理商先引進較無保存時效問題的威士忌，不失為一個台灣酒類進軍印度市場的最佳選擇。他相信包括台灣啤酒等優質台灣產品，未來也有機會進軍印度。

根據市場調查與消費研究公司GlobalData的數據，印度2016年的烈酒市場規模高達1.84兆盧比（新台幣7800億元），是全球最大的烈酒市場，也是全球最大的烈酒製造國。

其中，威士忌占印度烈酒市場60%以上，年複合成長率逾7%，加上印度中產階級不斷增加、都市出現更多經濟獨立的女性，讓飲用烈酒人口不斷成長，商機龐大。

許多知名國際烈酒品牌早已耕耘印度市場，其中日本三得利控股（Suntory Holdings）1994年已進軍印度市場，目前更在印度本地製造威士忌，降低成本，在印度市場銷售非常成功，一些專家認為，台灣酒廠也可參考這種作法，站穩市場後可考慮在印度製造。（編輯：韋樞）1081219

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